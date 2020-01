¡Remakes Extravaganza! : Parte 1 (#-E)

... se me ha ocurrido recorrer los 55 Gigas de remakes de mi disco duro y elegir los mejores, que son muchos. Antes de que echéis en falta algún remake, os diré las pautas que he seguido para elegir los juegos. 1- El remake debe aportar o mejorar algo al original 2- Los juegos tienen que funcionar de Windows 7 en adelante (sin necesidad de DOSBox) 3- He dado preferencia a los juegos completos, aunque hay algunas demos que merecen estar en el artículo