Reloj Casio F-91W en tamaño gigante basado en Arduino

Recuerdo cuando mi madre me decía a las 8 en casa. En aquella época no había móviles ni nada parecido pero lo que sí que teníamos era el típico reloj CASIO F-91W. Fácil de atrasar la hora para que cuando llegaras tarde, poder justificar que en tu reloj es la hora exacta. En este proyecto fabrican uno gigante para colocar en una pared y utiliza, como no, un Arduino MEGA. Espectacular proyecto.