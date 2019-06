La religión minoica: los enigmáticos dioses y rituales de Creta

Igual que con la historia, la religión cretense se nos presenta enigmática, no hay textos, no podemos estructurar una teología ni un ritual. Al parecer los vivos fueron más importantes que los muertos, a diferencia de lo que sucede con la civilización egipcia, la mayor cantidad de hallazgos se han efectuado en palacios y no en tumbas. Tratándose de una civilización agrícola es lógico pensar que la divinidad suprema haya sido la Madre Tierra