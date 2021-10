Reino Unido vive "el peor resfriado de todos los tiempos" extendiéndose por todo el país

"Es el peor resfriado que he tenido en mi vida", "me siento como si me hubiese golpeado un autobús"... Mensajes como estos se pueden leer desde hace unas semanas en las redes sociales por parte de ciudadanos británicos, que han evidenciado los síntomas de un resfriado que comenzó en el sur del Reino Unido, pero que ya se ha extendido al resto del país.