El Gobierno británico no reconoce la cifra de 40.000 millones de euros como la cantidad que está dispuesto a pagar como compensación por la salida de la Unión Europea, en el marco del proceso del 'Brexit', según ha contado un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May. "En cuanto a esta cifra, yo no la reconozco", ha afirmado el portavoz de la 'premier' británica, en declaraciones a la prensa.