“Alexa, reproduce el mensaje del día de Navidad de la reina” pronto será una cosa, incluso si no vives en el Reino Unido. A partir del 25 de diciembre a las 3 p.m. GMT (o 10 a.m. ET, 7 a.m. PT), esa frase transmitirá la transmisión tradicional del día de Navidad de la Reina, según The Guardian .