La regla gramatical a la que todos obedecemos sin darnos cuenta : El orden [ENG]

Si usas más de un adjetivo los terminarás colocando siguiendo un orden jerárquico que nunca cambia. Por ejemplo, en inglés sabemos que es correcto decir "silly old fool" (tonto viejo loco) pero no "old silly fool" pero nunca te has preguntado por qué y no es algo arbitrario, hay una regla. Los adjetivos se ordenan así: opinión, tamaño, edad, forma, color, origen y propósito. Esta ley es inviolable incluso en el lenguaje informal. Orden de los adjetivos españoles: cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=36809