Las redes sociales libres - ¿Qué es el Fediverso?

¿Te imaginas? Facebook, Instagram y Twitter interconectados de tal forma que puedes por ejemplo, seguir a alguien de Instagram desde Twitter, o de Twitter desde Facebook? Y no solo eso, si no también interactuar con esas personas? Spoiler: No va a ocurrir De hecho, la naturaleza de estas redes sociales es cerrarse, porque es su modo de proteger su exclusividad para condenar a sus usuarios(usados) a no dejarlo nunca. Es por esto, que jamás conseguirán interconectarse.