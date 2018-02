La red secreta de hoteles históricos de Inglaterra [ENG]

No sé qué es más sorprendente: descubrir tantos edificios históricos espectaculares en los que la gente común puede pasar la noche, o el hecho de que la mayoría de ellos no me costará más de 20 libras por persona por noche... O que me llevó tanto tiempo descubrir el Landmark Trust. Escondida en las sombras de la industria de los viajes desde 1965, esta organización benéfica ha estado salvando lugares históricos en peligro que de otro modo se perderían, restaurándolos cuidadosamente y alquilándolos como casas vacacionales para uso personal.