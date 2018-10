Recuperan el Making Of de Star Wars V: Empire Strikes Back  

Si bien estos no son los mejores años para la franquicia espacial más popular de todos los tiempos, esta noticia puede alegrar a más de un fan. El documental The Making of The Empire Strikes Back de 1980 le pertenece al difunto periodista francés Michel Parbot, que se especializaba en este tipo de trabajos. El documental muestra el detrás de escena de la película más exitosa en términos de taquilla y también en cuanto a la crítica.