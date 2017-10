Reculada en el PDECAT: Marta Pascal dice ahora que “la gente el domingo no votó DUI”

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, ha asegurado ahora que el 1-O no se votaba una declaración de independencia. “La gente, el domingo, no votó DUI, no votó declaración de independencia”, ha afirmado en una entrevista en el programa 'Més 324' de la televisión pública catalana.