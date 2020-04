Récord de nuevos contagios de coronavirus en Galicia en las últimas dos semanas y suben los ingresados en UCIs

Ya no hay duda. Sea por los cientos de sanitarios contagiados por usar mascarillas defectuosas, sea por el impacto de la vuelta al trabajo de fábricas y obras, Galicia está sufriendo un considerable repunte de nuevos contagios... El aumento gallego no se debe a los nuevos test de anticuerpos. Galicia es la única comunidad o ciudad autónoma que no está enviando datos diarios al Ministerio sobre los positivos detectados así. La buena noticia es que ayer sólo fallecieron seis personas en residencias o hospitales.