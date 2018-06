Récord mundial: Temperatura mínima más alta de 42.6 ° C en Quriyat, Omán

Hizo calor ese día, no cabe duda, en la ciudad costera de Quriyat en Omán. La temperatura no bajo en 24 h de los 42.6 ° C, incluido el período desde la medianoche local hasta la medianoche siguiente. Con los datos preliminares en registros meteorológicos, estos datos podrían ser un nuevo récord mundial para la temperatura mínima de 24 horas más alta registrada. El anterior record era de 41.9 ° C, ubicado en el cercano aeropuerto de Khassab en Omán el 27 de junio de 2011. Conviene recordar que la OMM no mantiene registros oficiales.