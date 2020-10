¿Reconoces la felicidad cuando vives momentos felices?

Estos días recordé uno de esos momentos que regala de vez en cuando la serie The Office en el que, entre broma y broma, encuentras de forma inesperada una reflexión y una escena entrañable. En ella, Andy Bernard, se lamenta de que miramos la felicidad con nostalgia, como si siempre tuviésemos la sensación de “haber sido felices” en pasado y no de estar siendo felices, en presente. “I wish there was a way to know you are in the good old days before you have actually left them” dice mirando a cámara.