Recomendaciones de novelas de ciencia ficción (III)

Tercera parte de propuestas de lecturas veraniegas de ciencia ficción y aunque se vayan a quedar en el tintero muchísimos autores, en algún momento hay que parar, así que ésta es la última entrega y ya os dejo en paz. Además creo que hay lectura de sobra para un verano de ciencia ficción. Quizás mucho más adelante (y si el tiempo lo permite) comience con obras de fantasía, pero no creo que sea inmediatamente.

Leyendo algunos comentarios sobre incluir cosas de space opera he intentado buscar cosas del subgénero así como algunas sagas que me parecen interesantes. Esta vez si algún libro de una saga o colección no lo leído pondré sólo el título indicando que no lo he leído.

La space opera (ópera espacial) fue un término inventado por el escritor Wilson Tucker como una forma de ridiculizar a un tipo de ciencia ficción en concreto que normalmente se publicaba en las revistas “pulp” de la época y casi siempre la historia era por entregas. El origen del término es estadounidense, porque en la radio de los años 50 había unos seriales radiofónicos (culebrones) patrocinados por empresas de jabones, y de ahí el término “soap opera” que se podría traducir por folletín o culebrón, o sea eran historias de segunda clase por decirlo de algún modo. Por aquel entonces a las películas que por aquí se llamaban “western” o de “indios y cowboys” allí les llamaban “horse opera”, novelas y películas de aventuras y mucha acción pero de poca calidad cinematográfica o literaria. De ahí que el tal Tucker inventara el término mezclando el concepto folletín y de aventuras simplonas para criticar las aventuras espaciales de héroes con rayos de la muerte y naves imposibles y con mucha acción en la que el protagonista no recibía ni un rasguño. Estas historias se publicaban normalmente en revistas “pulp” de la época, como ya he citado antes. “Pulp” (pulpa) viene del tipo de papel malucho y barato que usaban esas revistas. Con el paso del tiempo, ese género comenzó a cobrar vida y energías renovadas y ahora es un subgénero muy bien considerado dentro de la ciencia ficción. El problema, como casi con toda clasificación, es... ¿Qué obra se puede considerar space opera y qué obra no?

Subgénero SPACE OPERA

Isaac Asimov

La serie de Lucky Starr (personaje principal de estas aventuras supuestamente dirigidas al público juvenil) la firmó el señor Asimov con el pseudónimo "Paul French". La intención de Asimov era transmitir un mensaje de respeto a las diferentes formas de vida extraterrestre, y por tanto hablar de las diferentes culturas humanas, así como enseñar lo mejor posible a los jóvenes cómo era el Sistema Solar usando como vehículo narrativo a Lucky Starr. Hay que recordar que cuando describe algunos planetas lo hacía con los datos disponibles en esos años. Contexto, como siempre. Lectura recomendada para jóvenes o para lectores que quieran disfrutar de una lectura ligera y sencilla.

* Lucky Starr, ranger del espacio - 1952

En esta primera obra de la saga se presentan los personajes principales. La novela se desarrolla en un escenario donde la humanidad se ha extendido por los mundos del Sistema Solar y planetas de otras estrellas. El protagonista es un biofísico huérfano propuesto para ser miembro del Consejo de Ciencia, en esta primera obra Starr viaja a Marte para descubrir la conexión entre una serie de muertes relacionadas con los agricultores de Marte.

* Lucky Starr y los piratas de los asteroides – 1953

En esta novela el protagonista se enfrenta a su pasado y a piratas de los asteroides. Los piratas habían destruido a su familia veinticinco años antes. Lucky trata de presentarse como un rebelde que quiere unirse a los piratas, pero no le creen y tiene que luchar contra un pirata violento y fuerte en un duelo espacial que el protagonista logra encarar con mucha astucia.

* Lucky Starr y los océanos de Venus - 1954

Lucky Starr y su amigo John Bigman Jones llegan a Venus por encargo del Consejo de Ciencias de la Tierra para investigar la desaparición de uno de sus miembros en el asentamiento humano de Venus, situado en el interior de una burbuja en el fondo del océano venusiano. Toma ya.

* Lucky Starr y el gran sol de Mercurio - 1956

En un observatorio astronómico situado en el polo norte del planeta Mercurio, los científicos están trabajando en un proyecto llamado Proyecto Luz. Después de una serie de actos de sabotaje, David Starr y Bigman Jones son enviados a investigarlos.

* Lucky Starr y las lunas de Júpiter - 1957

Éste no lo tengo y no lo he leído.

* Lucky Starr y los anillos de Saturno - 1958

Este tampoco lo tengo y tampoco lo he leído.

Juan Miguel Aguilera y Javier Redal

* Mundos en el abismo - 1988

Continuamos con una space opera y esta vez de autores españoles. La facciones de la Hermandad (fundamentalistas religiosos) y la de Utsarpini (guerrera) ven amenazadas su hegemonía ahora en decadencia por un misterioso peligro. El arranque de la novela es un poco duro para el lector al tener que explicar las curiosidades religiosas y el trasfondo social, pero una vez pasada esta parte de la obra, la historia tiene un buen ritmo y es de lectura agradable y sin demasiadas complicaciones. Una obra que, para mí, ocupa un alto puesto en la ciencia ficción española.

Fredric Brown

* Universo de locos – 1949

Space opera con bastante humor e ironía, criticando burlonamente este subgénero y ofreciendo una irónica mirada a los clichés de la space opera. Ah, en el artículo anterior no recordaba si la había leído o no... y sí, la había leído, en cuanto he visto la portada y el resumen de la colección NEBULAE (ya tiene añitos el libro) me he acordado de las máquinas de coser, jajajaja, no digo más. La historia cuenta que a un editor de novelas de ciencia ficción le cae encima un cohete experimental pero no lo mata, sino que lo transporta a una realidad paralela que al principio le parece que es la misma en la que vivía. El problema es cuando encuentra que los humanos tienen por mascotas a una especie de reptiles gigantes y descubre además que en esa realidad los viajes espaciales son algo cotidiano.

John Scalzi

* La vieja guardia - 2005

Entramos en una saga, con el primer libro de la misma. Es una space opera militar pero no militarista, donde el protagonista se une a las Fuerzas de Defensa Coloniales firmando un contrato mínimo de dos años y además sin que jamás pueda volver a la Tierra. Novela que da arranque a la saga, con una space opera cogida por los pelos, pero bueno, ritmo ágil y con toques de humor repartidos aquí y allí. Amenazas aliens, combates, amor, algo de sexo, en fin, novela plenamente veraniega.

* Las brigadas fantasma - 2006

Segundo libro de la saga y sólo tengo estos dos, así que los siguientes (al no haberlos leído) pongo sólo su título y año. De nuevo otra novela muy veraniega, ligera, directa y entretenida. En esta ya la space opera toma forma más claramente y además nos describe las relaciones entre las diferentes razas que conforman el universo construido. Ritmo ágil y como digo de lectura fácil, aunque no aporte al género ninguna idea nueva o brillante (que yo recuerde), pero las que usa lo hace con mucha dignididad.

* La colonia perdida - 2007

No la he leído. Pero es la tercera entrega de esta saga.

* La historia de Zoe – 2008

No la he leído y parece que va a libro por año. Esta es la cuarta novela de la saga.

* La humanidad dividida - 2013

Quinta novela de la saga. Pues no, esta obra salió varios añitos después.

Bruce Sterling

* Cismatrix - 1985

Novela que recuerdo con sentimientos encontrados, dura, aspera, complicada y a la vez llena de ideas alocadamente buenas para la época. Personalmente me costó entrar en la historia. Resumir el conjunto de grupos sociales que conforman la novela es complicado porque cada una de estas “familias” o clanes están dividas a su vez en clases con ideas y tendencias a la resolución de conflicyos o con acciones guerreras o con diplomacia o... Obra compleja, pero merece la pena intentar terminarla. No es lectura fácil, insisto, ya que mezcla una especie de posthumanismo con aventuras, pero que también tiene un punto de reflexión. No cuento más.

***

Y creo que dejo de momento la “space opera”... Muchas obras se quedan en el tintero, toda la saga de “La Fundación” de Asimov o “La trilogía de Marte” de Kim Stanley Robinson, que además de space opera es ciencia ficción dura. La inmensa saga de “Hyperion” de Dan Simmons. Incluso la plomiza saga de Dune de Frank Herbert (a mí se me hizo pesada), de hecho me quedé en Hijos de Dune y no hice ni el intento de buscar el resto de novelas de la saga, pero hay que reconocerle el mérito a la obra.

Y ahora algo variado.

Samuel R. Delany

* Babel-17 -1966

En esta obra el autor “juega” con el concepto de que el lenguaje tiene un papel muy importante en cómo se percibe la realidad. Esta novela ganó el Nébula en 1966 y fue nominada para el Premio Hugo al año siguiente. Durante una guerra interestelar, uno de los contendientes desarrolla un lenguaje llamado Babel-17, que puede usarse como arma. Este idioma altera la percepción de la realidad y el pensamiento. Rydra Wong es reclutada por su gobierno para descubrir cómo el enemigo se está infiltrando y saboteando sitios estratégicos. Aunque el tema ya estaba planteado en 1984, del genial George Orwell, muchos expertos consideran que esta novela tuvo una gran influencia en escritores posteriores.

Gregory Benford

* Cronopaisaje - 1980

Interesante y curiosa obra que se acerca a la ciencia ficción hard pero que es bastante comprensible para casi cualquier tipo de lector. Toca temas de fondo como el choque entre ciencia y política, manejando la distopía que subyace en la línea temporal de finales del siglo XX. Un físico de Cambridge, John Renfrew, demuestra que es capaz de enviar un mensaje al pasado usando métodos científicos y propone avisar, en lugar y forma adecuados para que pongan los medios necesarios y eviten la situación catastrófica que el desastre medioambiental está creando en 1998.

Y por último un pequeño listado de obras y autores super conocidos y que merecen una relectura de vez en cuando, eso sí, como digo mucho por aquí, hay que poner cada obra en su contexto histórico y sociopolítico.

H.G. Wells

* La guerra de los mundos - 1898

* La máquina del tiempo - 1895

* El alimento de los dioses - 1904

Julio Verne

* Los quinientos millones de la begún - 1879

* Una ciudad flotante - 1871

* París en el siglo XX – 1994 (póstuma)

Francis Bacon

* Nueva Atlántida - 1626

Tomasso Campanella

* La ciudad del sol – 1602

***

Bueno, creo que ya no os aburro más. Se quedan muchos, muchísimos autores fuera pero creo que con estas tres entregas hay lectura suficiente para poder pasar un verano leyendo. No todas las obras os gustarán a todos, claro está, pero al menos os las he recomendado con la mayor honestidad posible. Nos vemos en un futuro en el que intentaré hacer recomendaciones de novelas de fantasía, aunque eso me va a costar más, ya que tengo menos obras de ese género... ¿quizás novela negra? Bueno, que divago... Espero que os guste la selección.