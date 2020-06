El rebujito, la "mejor bebida veraniega de todos los tiempos" para The New York Times

En un libro llamado The Essential New York Times Cookbook se presentan más de mil recetas escogidas por los lectores de la conocida publicación y las recomendaciones de Amanda Hesser, una columnista encargada de dar forma a la gastronomía estadounidense y añadir sugerencias internacionales. La publicación alaba el particular sabor del rebujito, que sin ser demasiado dulce, plantea, incorpora, partiendo de la base de la manzanilla y el refresco de lima, toques como el de la nuez y el limón. Destaca también su precio económico.