La rebelión de Zanj: una antigua moneda revela una lucha por la libertad [Eng]  

En el sur de Irak, en el siglo IX, que entonces formaba parte de un imperio que se extendía desde Túnez hasta Uzbekistán, un hombre llamado Ali ibn Mohammed lideró a decenas de miles de africanos orientales esclavizados y otros pueblos oprimidos en una rebelión contra el Califato abasí. La revuelta, conocida como Thawrat al-Zanj —la rebelión de Zanj—, fue una de las más sangrientas de la historia islámica premoderna y mantuvo al Califato ocupado durante casi 15 años. La última mención escrita sobre ella data de hace casi un siglo, en 1933,