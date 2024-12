Razones por las que United Healthcare deniega la cobertura sanitaria  

Usted fue admitido al hospital el 29/11/2024. La razón es un coágulo de sangre en el pulmón. Revisamos los registros médicos proporcionados. Consultamos las pautas para una estancia hospitalaria. Esta estancia no cumple con las pautas. No necesitaba ser admitido como paciente interno en el hospital para esta atención. La razón es que fue monitoreado de cerca en el hospital. Usted estaba estable. Se le realizaron pruebas que no mostraron ningún problema que requiriera un tratamiento exclusivo para pacientes internos. Traduccion en #1 [Eng]