El ratón y el gato definitivos: 'Squeak the mouse' es más bestia, más obsceno y más divertido

Desde Italia, sin amor, Massimo Mattioli hizo, en los 80 el cómic definitivo de gato persigue a ratón, Squeak the Mouse. Y es definitivo porque no ha habido unos personajes del mundo del cómic que tengan tan pocos límites en lo referido a la violencia, el sexo, o cualquier marco moral. El fumetto se lanzó en 1982 y, desde entonces poca paz ha sembrado en su camino. Squeak the Mouse es un cómic mudo que habla por si solo: un gato y un ratón que se llevan a matar. El entretenimiento de la serie está en lo extremadamente gráfico que es todo.