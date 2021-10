El rastas del Congreso

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Lo de Alberto Rodríguez no sienta un peligroso precedente porque la pieza derribada no es él, son la calidad y la decencia democrática y ya fueron derribadas hace tiempo Esta afirmación es falsa. No basta con que un policía haga esto. Para acabar con una carrera política como se ha acabado con la de Alberto Rodríguez, se necesita también un Tribunal Supremo capaz de condenar a un acusado usando como única evidencia el testimonio de uno solo de los muchos policías que aquel día vigilaban una protesta contra el ministro Wert.