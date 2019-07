Hay muchos motivos para no comprar una Raspberry Pi 4, y uno de ellos tiene que ver con el puerto USB C que utiliza. Los modelos de Raspberry Pi 3 utilizaban microUSB, y no ha habido ningún problema con ellos. Con la Raspberry Pi 4, la Raspberry Pi Foundation introdujo el conector USB C, pero lo han hecho mal, y no puedes usar cualquier cargador con ella.