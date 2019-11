Un rasgo separa a los psicópatas de todos los demás, según un estudio de Yale

Si crees en las películas y la televisión, los psicópatas siempre están un paso por delante. Siempre parecen saber exactamente qué piensan los demás y cómo usar esa información para su beneficio. Pero en realidad, los psicópatas no son especialmente buenos para meterse en la cabeza de otras personas. No es que no puedan, es que no lo hacen.