Raro es el dueño de perro o gato que no teme volar con ellos (ayudemos a encontrar a Piny, perdida por Iberia en Barajas

No conozco a ningún propietario de animales, y me incluyo a mí misma, que no sienta pavor ante la idea de subir a sus animales a un avión. Conozco a muchos que buscan rutas alternativas y mucho más lentas si no les queda más remedio que viajar con ellos, porque solo viajamos largas distancias con ellos si no hay otra opción.