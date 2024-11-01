Raquel Martí, directora de UNRWA España: "Tememos que la ocupación de Israel en Gaza se vuelva permanente"

"Toda la población palestina está devastada psicológicamente”, relata la responsable de esta agencia de Naciones Unidas, que tiene a 12.000 trabajadores en la franja aunando esfuerzos para conseguir agua potable, atención médica, tratamiento de residuos y una reconstrucción "casi imposible"
| etiquetas: genocidio , gaza , israel
Yo tengo la certeza de que sera asi.
También tengo la certeza de que nadie va a meter sanciones a Israel, ni a juzgarles, ni a tomar represalia alguna.
Como certeza final, la de que algún día Israel pagará por esto. Habrá ríos de sangre, y todo el mundo mostrará indiferencia.
Si no hay Justicia, los palestinos pueden hacer lo que quieran en el futuro.