Raquel Martí, directora de UNRWA España: "Tememos que la ocupación de Israel en Gaza se vuelva permanente"

"Toda la población palestina está devastada psicológicamente”, relata la responsable de esta agencia de Naciones Unidas, que tiene a 12.000 trabajadores en la franja aunando esfuerzos para conseguir agua potable, atención médica, tratamiento de residuos y una reconstrucción "casi imposible"

Podría pasarles lo mismo que a los habitantes del Sáhara Español sus tierra ocupadas por Marruecos y recluidos en campos con la comunidad internacional mirando de lado.
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Tememos que la ocupación de Israel en Gaza se vuelva permanente"
Yo tengo la certeza de que sera asi.
También tengo la certeza de que nadie va a meter sanciones a Israel, ni a juzgarles, ni a tomar represalia alguna.
Como certeza final, la de que algún día Israel pagará por esto. Habrá ríos de sangre, y todo el mundo mostrará indiferencia.

Si no hay Justicia, los palestinos pueden hacer lo que quieran en el futuro.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Para esclarecer, y que no se me malinterprete, con este comentario no estoy incitando, ni defendiendo nada, solo pretendo ilustrar la función reconciliadora y armonizadora de la Justicia, y sus efectos cuando esta no está presente (caos y barbarie).
