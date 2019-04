Ramona, la cuidadora de Sampedro: "Han pasado 21 años de su muerte y no hemos avanzado una mierda"

La amiga que ayudó a morir a Ramón Sampedro ha hablado tras la muerte de Maria José Carrasco: "Ha sido muy parecido con la diferencia de que Ángel pudo despedirse de su mujer de cara al público, ha sido muy bonito". Ramona Maneiro dice que no entiende "el miedo a legalizar la eutanasia". "La gente hace muy bien en hacerlo clandestinamente y en no salir a la prensa", ha terciado, porque 'la gente que tiene un poco de corazón' no soporta ver sufrir a sus seres queridos. "Sufre tú si quieres, y la gente que no quiera, pues que no se permita"..