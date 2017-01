Ramón Espinar: "Íñigo va a tener difícil justificar por qué presenta un documento político alternativo al de Pablo"

Espinar ha criticado que el número dos de Podemos defienda "un Podemos para ganar y no para resistir": "Yo creo que no hay que discutir así entre compañeros. Al decir que él quería ganar, parece que los demás no". En sus palabras, plantear el debate en esos términos no es una forma "sana" ni "intelectualmente honesta" de plantear el debate. Pese a ello, se ha mostrado "convencido" de que Errejón "no sobra en Podemos" porque es un referente intelectual de la formación.