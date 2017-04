Rajoy: "Yo no voy a hacer ninguna moción de censura contra el señor Iglesias porque no me conviene"

En una conferencia de prensa tras el Consejo Europeo extraordinario para acordar las condiciones del Brexit, Rajoy ha dicho que ha permanecido "muy atento" al anuncio de Pablo Iglesias sobre una moción de censura. "He visto que ahora va a hacer una consulta entre sus afiliados para ver si la ponen o no", ha declarado Rajoy, quien ha añadido que él no planteará ninguna moción contra el líder de Podemos. "Creo que no me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha concluido.