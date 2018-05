Rajoy dice que si el PP es condenado por corrupción será "por algo que no conocía"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que si el Partido Popular al final es condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel será "por algo que no conocía" y ha recalcado que no es algo que "pueda merecer el mismo reproche" penal que cuando alguien conoce esos supuestos hechos delictivos. "La acusación es que el PP podría ser condenado, no lo sabemos, por algo que no conocía. Eso es ser partícipe a título lucrativo.