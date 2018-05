Rajoy contempla una dimisión 'in extremis' antes de que Cs o PNV apoyen la moción

El presidente del Gobierno tiene una baza 'in extremis' para frenar la moción de censura de Pedro Sánchez si cree que puede salir adelante: presentar la dimisión. Esa es una solución que apuntan en medios del Partido Popular, convencidos de que la maniobra del dirigente del PSOE, cuente o no con el apoyo de Ciudadanos o del PNV, no se traducirá en un nuevo Ejecutivo esta semana ni en un adelanto de elecciones en los próximos meses. Los populares están decididos a aguantar el envite de la oposición en cualquier caso y prolongar la legislatura.