Rajoy asegura que no ha roto el confinamiento para salir a andar sino que vive en la calle desde que le echaron

“No he salido de casa para romper la cuarentena, salí de casa cuando me echaron de La Moncloa y no he vuelto a entrar desde entonces porque no tengo ningún sitio al que ir”. “Me despierto por la mañana y me pongo a andar, así hasta que llega la noche. Camino, hablo con unos, hablo con otros… leo los periódicos que la gente tira a la basura. Algún conciudadano me da dinero para que me compre unos chuches o… no lo sé, somos seres humanos”, ha declarado Rajoy, acusando a Pedro Sánchez de dejar a “un pobre hombre en la calle”.