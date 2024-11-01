Radiohead versiona "Ceremonia" de Joy Division [Eng]  

De una transmisión en vivo grabada hace muchos años, esta es Radiohead haciendo una versión de «Ceremony» de Joy Division . La canción fue escrita originalmente por Joy Division, pero la versión más conocida es la de New Order; fue su primer sencillo. Ceremony fue una de las últimas canciones de Joy Division en ser compuesta, con letra escrita por Ian Curtis. Según el guitarrista Bernard Sumner, el grupo escribió la canción unas semanas antes de la muerte de Ian «para intentar curarlo a través de la música» y mantenerlo involucrado. [5:16]