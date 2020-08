Radar COVID: Luces y sombras de la app de rastreo de España

Cuatro meses después de que se empezara a hablar de ella y a un mes del anuncio de su lanzamiento como piloto en La Gomera, el código no ha sido abierto (publicado para que otros desarrolladores puedan analizarlo y garantizar su fiabilidad), no queda claro si será completamente auditable, no se ha explicado por qué en Android es necesario tener activada la localización, la ingeniera que lidera la app europea dice que no llamaría ‘colaboración’ a lo que tuvo con el gobierno español, ni ha sido posible encontrar el contrato adjudicado a Indra.