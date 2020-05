R.E.M. – Cuyahoga

Hay bandas cuya existencia es más larga de lo que a menudo recordamos, y más rica. Una de ellas es, sin ninguna duda, R.E.M. Los de Athens (Georgia) son una banda que triunfó a nivel mundial en los años noventa, tras su fichaje para una gran discográfica. Green fue su primer disco con Warner Bros, en 1988, y en 1991 asaltaron todo el mundo con Out of Time, en el que se encontraba Losing My Religion, su mayor éxito. En 1992 llegaría su obra maestra absoluta, Automatic for the People. Pero R.E.M. llevaban desde 1981 publicando música (...)