Las quitanieves paradas del aeropuerto de Barajas

Venga, lo voy a contar aunque haya gente que no me crea. Pero me da igual. Hace unos años hubo en Madrid una nevada descomunal que dejó el aeropuerto de Barajas totalmente incomunicado. Al año siguiente se compraron un montón de máquinas quitanieves para estar prevenidos si volvía a pasar. Cuando digo un montón de máquinas, no son 3 ni 4. ¿Sabéis dónde están y han estado esas máquinas quitanieves desde que empezó el desastre de Filomena en Madrid el viernes? Aparcaditas y paraditas en Barajas.