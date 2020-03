Quim Torra da positivo en coronavirus

Quim Torra ha dado positivo en coronavirus. El presidente de la Generalitat se encuentra confinado en su vivienda. "Me he hecho el test y ha dado positivo. Continuamos activos, decididos y determinados", ha asegurado en una declaración institucional tras mantener una videoconferencia con todos los grupos parlamentarios para informarles de la nueva petición al Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar toda Cataluña, incluido el transporte público y vehículos privados no esenciales.