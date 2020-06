Si quieres que tus trabajadores funcionen, recuérdales que su familia es lo primero

«“¿Recursos humanos? ¡Déjame que te diga una cosa! Me he propuesto algo, cada vez que entre en una oficina y vea un cartel donde pone ‘recursos humanos’, lo voy a tachar. ¡Es un término repugnante!”, exclama durante una conferencia exclusiva para Wobi (World of Business Ideas) y El Confidencial celebrada durante este largo confinamiento. “No soy un recurso humano, soy Tom Peters, soy humano”, añade para clarificar el sentido de su odio»