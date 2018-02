¿Quieres cambiar de operadora? Todo lo que debes saber para sobrevivir a la portabilidad

Permanencia, penalización, contraoferta, paquetes convergentes... Son muchas las variables que hay que tener en cuenta, y la respuesta siempre no es tan sencilla como pensamos. Cuando uno decide dar el paso de cambiarse de operadora se lo pregunta. "¿Cuántos meses me quedan?" o "¿Tengo qué pagar ahora algo? Seguro que no, que ya ha pasado mucho tiempo". No hay que fiarse de nuestra intuición.