¿Quién vota a Vox?

No hay evidencia de que Vox esté logrando expandir el electorado de la derecha entre grupos socioeconómicamente más desfavorecidos.Sin embargo, dentro del electorado del PP, los que se van a Vox sí parecen tener unas características económicas algo diferentes de los que no lo hacen. Por ejemplo, podría ser que, más allá de este electorado natural, Vox estuviera siendo capaz de atraer a un porcentaje pequeño pero no despreciable de votantes desencantados con la economía y atrayéndolos al campo de la derecha.