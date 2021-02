¿Quién es el Sr. X que quitó una multa a una de las menores prostituidas en Almería?

“¿Qué te digo? Que me has engañado y que tienes 16. Que no es la primera vez que te identifican. Que saben quién eres y a qué te dedicas. Ibas con otro tío bastante más mayor. Saben que de algún sitio venías de hacerle un trabajillo. Al final te pillarán. Y eres menor, tus padres se pueden enterar. Lo que te preocupa ya está arreglado, no te preocupes por eso. Pero bórrame de todo. Bórrame las conversaciones y olvídate de mí y ten cuidado con la gente”, dice por último el ‘Señor X.’.