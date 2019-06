Todo vuelve, hasta el telón de acero, igual que vuelve nuestro pasado más fantasmagórico, esa querencia tan española por emular la historia. Quien no añore la Unión Soviética, no tiene corazón, pero quien desee su vuelta, no tiene cabeza. Algo así se le atribuye a Vladimir Putin, en una sentencia que tiene tanto de fantasma como de mitología, dependiendo del grado de implicación que albergue cada uno con su pasado. Porque mito y fantasma son la cara A y la cara B de un mismo recuerdo.