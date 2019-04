¿Quién ha ganado el debate?

Ayer pudimos ver un debate a seis entre los partidos con más representación en el actual parlamento y llevamos varios días escuchando las discusiones respecto a si se celebrará un debate a cinco, un debate a cuatro, un cara a cara... pero ¿de verdad sirven para algo?

La mayoría nos hemos acostumbrado a leer escuchar y ver medios de comunicación afines a nuestras ideas y cada vez rechazamos/despreciamos con más contundencia las opiniones contrarias a nuestra ideología y aguantamos menos ver un canal en el que se manipula la información en la dirección contraria a la que nos agrada. Visitamos meneame si somos de izquierdas, masacramos las noticias que son de derechas y recomendamos Forocoches cuando procede y supongo que en Forocoches pasará tres cuartos de lo mismo.

Sé que no estoy contando nada nuevo pero es que ayer no vi el debate a seis y al navegar por la prensa buscando lo más destacado se me hizo complicado saber que había sucedido realmente, desde el ridiculo de Cayetana Alvarez de Toledo con el si, si si hasta Maria Jesus Montero naufragando ante el envite de Arrimadas y Cayetana.

Para muestra los resultados del debate según en qué medio preguntes....

Y eso porque no he buscado en medios catalanes o vascos la gran victoria de Rufián y Aitor Esteban.

¿merece la pena ver el debate de la semana que viene?

¿merece la pena hacer campaña?

Tal vez todos seriamos más felices si Pedro Sanchez en vez de convocar elecciones para abril hubiese dicho "el domingo a las 9 todos a votar a donde siempre"