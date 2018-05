Quién fue Felipa Polo Asenjo, la librera amiga de los estudiantes

Una librera, que más que librera, era “amiga de los estudiantes”. Así definen quienes la conocieron a Felipa Polo Asenjo, más conocida como ‘la Felipa’. Según ellos, no era vendedora de libros, sino que era rescatadora y conseguidora de obras que en otros establecimientos eran incapaces de encontrar. Los estudiantes de la capital tienen un grato recuerdo de Felipa, sobre todo aquellos que no podían permitirse comprarse algunos libros para sus estudios. Felipa se los prestaba para que pudieran estudiar aunque no tuvieran posibles.