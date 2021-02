¿Quién está intentando cerrar Menéame?

En vez de escribir lo que @Feindesland me ha pedido que escriba, creo que esta vez daré mi propia opinión.

A nuestro común amigo, o enemigo, le ha caído un strike por este comentario:

www.meneame.net/c/32084634

O sea, que hablando de la renta básica, es incitación al odio creer que la renta básica sólo es posible combinada con un fuerte control fronterizo.

Supongo que dentro de muy poco, en Menéame sacarán una lista con los argumentos que se pueden utilizar y los que no. Porque ese argumento, lo que sucedería con una renta básica combinada con fronteras abiertas, es una objeción de peso a la tan deseada renta básica universal.

La cuestión, de todo modos, es otra:

Alguien ha decidido que Menéame se tiene que acabar. No sé si habrán sido @dseijo o @remo , aunque opino que no, o alguien en otro despacho. El modo moderno de cerrar un foro de debate es escorarlo de tal modo que no se diferencia de un blog o un medio de propaganda.

Cuando Menéame sea tan monocolor como Púbico, Elsaltodairio, OKDiario o alguno de esos medios hemipléjicos, estará todo el rebaño bien reunido, cada cual en su casilla, y será más facil segmentar la publidcidad.

Supongo que esa puede ser la otra opción: los datos agregados de Menéame se pueden vender por muy poco mientras haya gente de todo tipo. Es mejor ir filtrando gente para que los datos sean más homogéneos y se pueda focalizar la publicidad a un espectro psicológico y social determinado.

Si no es eso, sólo me queda regresar a la idea primera: que quieren hacer desaparecer este sitio para trasladar los lectores a un medio afín. Si es así, detrás de la administración enloquecida que padece este lugar, sólo pueden estar los que esperan absorber sus usuarios.

¿Que me he vuelto conspirativa? Pues puede ser. Pero es muy difícil no serlo con las cosas que estamos viendo.

Por cierto: @Feindesland tiene razón. Es imposible que conviva una Renta Básica Universal e Incondicional con una frontera abierta. Es así. Y si me vais a quemar como a Juana de Arco por decirlo, ya podeis ir apilando leña.