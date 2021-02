Quién era S.W. Erdnase, el autor de The Expert at the Card Table

Se aprendió todos los trucos de magia que existían, los destripó en un libro, y después, se esfumó a lo 'David Copperfield': desapareciendo sin dejar rastro, ni por supuesto, manual de instrucciones para encontrarlo. S. W. Erdnase es el seudónimo del autor de The Expert at The Card Table (El experto en la mesa de juego), publicado en Chicago en 1902. Se cree que era un mago autodidacta, que vivía de hacer trampas con cartas para desplumar a incautos, hasta que decidió volcar todo su conocimiento en un libro.