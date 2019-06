¿Quién engañó a Pedro Sánchez?

Alguien engañó a Pedro Sánchez o el presidente se dejó engañar asumiendo que era preferible otro camino al indicado por los votantes. Para que no se les acusara de pactar con los amigos de los asesinos regalaron Pamplona a la derecha. Para que no se imputara entenderse con los independentistas renunciaron a la posibilidad de un tripartito en Barcelona que habría roto los bloques por primera vez en años. Para que no se les tildara de populistas se empeñaron en cortejar a un Albert Rivera..