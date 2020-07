¿Por quién decimos que la prostitución es el oficio más viejo del mundo?

Desde el siglo XX se señala la prostitución como el oficio más viejo del mundo. Aunque parece una ocurrencia destinada a asegurar que la prostitución no se acabará nunca, antes de 1889 nadie habría pensado en ella como el primer oficio. Lilith habría sido, según mitos judíos de hace ya tres mil años, la primera mujer antes que Eva. Una mujer a la que Dios creó a la vez que Adán, y no de su costilla. Y que, por eso, se negó a servirle, ya que se consideraba una igual. La cosa no acabó bien. Lilith fue condenada. Y Dios creó a la más sumisa Eva.