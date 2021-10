¿A quién beneficia la autoayuda, a los autores o a los lectores?

¿Que la autoayuda no funciona? Me río. Mirad la imagen completa, por favor, por supuesto que lo hace. ¿Cómo se explica, si no, el tren de vida de autores como Coelho o Santandreu? Escriben autoayuda y se autoayudan, con sus libros, la mar de bien. Que no le sirva de nada a los lectores, que mantenga solapados sus trastornos bajo paladas de egotismo y discurso positivo, que se incida en la culpa de no saber desear con suficiente habilidad una vida de éxitos, todo esto no invalida que ellos logren cumplir sus objetivos gracias a este género.