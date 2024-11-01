Quesín con arándanos!

Y por qué? Esto era una actividad de cuando era guaja. Siempre andaba siguiendo a mi güela, a veces hacia este queso y yo la ayudaba (como a muchas otras cosas)

Hay que decir que siempre fui marinero y me tocó ser capitán, tuve que tirar de memoria muchísimo y asegurar en Internet las lagunas (para sorpresa no eran tantas)

Pienso que honrar a los muertos es amar su recuerdo, de algo que podía ser tristeza o melancolía nace una alegría.

Os digo las cantidades que yo usé, pero podéis hacer más si queréis (menos no tiene mucho sentido, os quedaría un quesín de muestra)

2 litros de leche, usé pasteurizada. Se puede usar leche fresca, cambia un poco el proceso y la gincana de encontrarla.

A gusto del cocinero, k1 ye k1...

Una cucharada sopera de cuajo por cada litro de leche (En este caso, dos cucharadas)

Y diréis: y donde consigo el cuajo? En la farmacia.

Esa mezcla se queda un día al amor de la lumbre. Es decir cerca de una fuente de calor o en un sitio cálido.

Preparar trapín de algodón, es bien ponerlo en un escurridor mejor que en un bol.

La cosa después de 24 horas tiene que quedar con esta textura, tipo yogurt.

Yyy al trapín. Luego se hace un atillo. Para comodidad un truqui, cerrad el asunto con una goma elástica. Y es más fácil luego atar una cuerda.

Es importante para este queso que se quede ahorcao. Y más importante aún si no os queréis cargar el suelo, poner un balde para que recoja el suero.

Esto lleva un día o dos.

Por problemas técnicos externos que no vienen a cuento, tuve que cambiar el trapín. Y ya que estaba lo pasé a uno de lino que es más poroso.

Y este es el segundo día de escurrido.

Tercer día y esto es lo que tenemos, se fue casi todo el líquido y está todo más solidote.

Llegados a este punto, se echa sal y los arandanos. Amasar con cuidado y dejar colgando otro día más.

Y cuando por fin sea un mazacote sólido, se pone en un platín. Se le echa una pizca de sal por encima y a la nevera. Tres días mínimo.

Cuantos más días este mejor, una semana empieza a endurecerse el exterior, dos empieza a endurecerse todo el queso.

No deja de ser esto el proceso de hacer afuega'l pitu. Sin nada o con pimentón, pero este al llevar arandanos es mejor no dejarlo sólido, mejor blandito.