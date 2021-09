Querido "Social Justice Warrior": por favor, deja de protegerme del fascismo

Hola, querido SJW, llevo muchos años por aquí (parece que esto es ahora importante para ti). Soy animalista, vegetariano, republicano, me fumo un porrete de marihuana todas las noches antes de dormir, estudié Historia, soy bisexual y me considero de izquierdas, muy de izquierdas de hecho. Imagínate lo lejos que estoy de VOX. De un tiempo a esta parte dejé de subir a Meneame noticias relacionadas con la política y comento muchísimo menos en ese sentido. El ambiente, debido a algunas personas (pocas pero que hacen mucho ruido) que se consideran el centinela de occidente contra el fascismo está -permíteme la expresión- "rarete". Incluso es posible que te haya ignorado. Lo siento, querido SJW, es que me encanta debatir pero poco los exabruptos. Y es que valores que -ahí está precisamente el estudio del pasado- le han costado mucha sangre y sufrimiento a gente de izquierdas (y a personas conservadoras que creían en los derechos fundamentales) como la presunción de inocencia o la discrepancia constructiva están en entredicho. Para los "Social Justice Warrior" la más mínima duda supone caer en el lado del fascismo. No voy a hablar de casos particulares, cualquiera que estéis al tanto de la actualidad -incluyendo la portada de Meneame- sabéis lo fácilmente que se saca la hoguera con algunos temas: da igual que haya que investigar las cosas, da igual que la historia está llena de errores por linchamientos sociales precipitados. Tenéis que salvarnos del fascismo, cueste lo que cueste. Pues os voy a contar un secreto (para vosotros): cada vez que sacáis la horca (metafórica, por suerte), cada vez que insultáis a gente que tiene dudas legítimas por las corrientes hegemónicas dentro de los partidos de izquierdas y los espantáis, cada vez que recurrís a eslóganes vacíos y agresivos (recuerdo como una gran profesora de Historia de mi facultad cortó a una SJW diciéndole que ahí se iba a investigar, no a soltar soflamas) hacéis más por darle votos a VOX que el propio Santiago Abascal (quien me parece alguien bastante mediocre políticamente, si me lo preguntas).

Repito: animalista, bisexual y de izquierdas. Imagínate lo que significa VOX para mi. Pero te voy a contar una cosa, si gana las elecciones o puede gobernar -en parte gracias a ti, querido SJW- me lo tendré que comer con patatas. Daré mi opinión, por supuesto, y cada vez que hagan alguna barbaridad lo señalaré y si es algo ilegal habrá que ir a los tribunales. Y si se tercia, habrá que recurrir a derechos constitucionales como la huelga (en la que cada vez tengo menos esperanzas, porque la gente está demasiado atrapada por deudas e hipotecas en parte porque tú, querido SJW, debido a lo activo que eres en redes pese a ser minoría, marcas el debate con temas que son poco peligrosos para el sistema, y no se habla de lo que le amenaza de verdad. Con "machirulo" y "fascista" en función de lo que marque el ideólogo del partido, aunque haya indicios de que pueda estar equivocado ya tenemos bastante). Así que si no somos bastantes para presionar a un gobierno con los mecanismos legales, me tendré que aguantar y seguir con mis pequeñas revoluciones basadas en mi estilo de vida. Pero por favor, déjate de alertas antifascistas. Da argumentos, aglutina, ilusiona y la izquierda volverá a ser un instrumento para un mundo mejor. Si algo de nuestro discurso no funciona, habrá que cambiarlo, no apartar a la gente que dice que el Rey está desnudo. Mientras tanto, abandona el sensacionalismo, respeta las libertades individuales, la opinión de los demás y por lo menos, no le estarás echando una mano a un partido que -en mi opinión- va a hacer lo contrario de lo que necesitemos. Por cierto, deja de hacerle la campaña a VOX. Permíteme que hable de ellos porque los tienes todo el día en la boca: VOX dice esto, VOX hace lo otro. VOX-VOX-VOX ¿Qué más pueden pedir, amigo SJW? Les estás haciendo la publicidad a ideólogos que, si no fuera por ti, estarían mucho menos presentes en la esfera pública. Y si encima caes mal muchas veces -permíteme que te lo diga- con tu (sí, es que lo dices mucho) "facha" y "machirulo", pues mal a ese partido no es que le hagas precisamente. Habla de tu proyecto, di qué vas a hacer por la sociedad igualitaria (en la que todos tengamos mismos derechos y obligaciones: mujeres, hombres, negros, asiáticos y mediopensionistas) y -sobre todo- respeta (incluso a veces pasa que se aprende) de la opinión razonada y respetuosa del distinto, busca acuerdos y... "et voilà!" ¡entonces sí estarás luchando contra el fascismo, amigo SJW).

Adenda: Voy a dejar una brevísima reflexión sobre los sucesos mediáticos. Me gustan mucho las series "true crime", pero normalmente por una cuestión diferente a lo que es habitual. La gente a la que le gusta ver estos productos suele querer adivinar quien es el asesino o el criminal. Yo reconozco mi ignorancia. ¿Cómo voy a saber quien hizo algo no se donde no se cuando, si justo me viene para acordarme de lo que he comido? Es más, siempre he pensado que si hay un oficio que no podría hacer nunca es el de juez. ¡Bastante tengo con juzgarme a mi mismo! Pero hay una cosa que me fascina viendo estas cosas: normalmente tenemos miedo de que alguien nos haga algo, no obstante si algo he aprendido de los "true crime" es que como el Estado o la sociedad se empeñe en que eres culpable, aunque las pruebas no sean contundentes, date por jo... fastidiado. Y a todos nos sale enseguida la vena justiciera, sobre todo con los crímenes que nos parecen a cada uno más execrables. Pero por eso es tan difícil ser de izquierdas, querido SJW, porque tenemos que estar por encima de nuestras pasiones para defender algo que se llama derechos, sobre todo de los que son diferentes a nosotros. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan.