Quentin Tarantino: entrevista por Once Upon a Time... In Hollywood

"Las cosas se han deteriorado en poco tiempo. Hace poco vi La isla de las cabezas cortadas, de Renny Harlin. No la había visto. Y la película está bien, pero vista hoy se convierte en fantástica. Es de 1995, no hablo de los años 60. ¡Construyeron todo eso! ¡Rodaron esas escenas de acción que había que rodar de verdad! No había efectos digitales. Tuvo que costar una fortuna. Hoy en día ni siquiera las películas de alto presupuesto tienen tiempo de andarse con esas chorradas. Se ha perdido algo".